Allegri gioca a scacchi e lo paragonano a Phil Jackson

Allegri alla difficilissima prova del Maradona contro i partenopei. Napoli-Juventus gara persa in partenza? Per Max si sprecano paragoni importanti.

Il quadro, dopo tutte le assenze in casa Juventus, resta particolare. Stasera al Maradona andrà in scena il primo incrocio tra candidate allo scudetto di una Serie A tornata toscanocentrica. Ci sono Spalletti, Allegri e Sarri più Dionisi, Andreazzoli e Semplici. La Gazzetta dello Sport gioca paragoni importanti. Allegri gioca una partita a scacchi senza alcune pedine: alle 18 sarà curioso vederlo muovere i suoi uomini contro un Grande Maestro della panchina che ha il doppio delle soluzioni a disposizione. La partita è complessa però, se Max uscisse dal Maradona con un numero dei suoi, c’è il rischio che torni a Torino con in mano la scintilla di una nuova Juve.

