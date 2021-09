Calciomercato Juventus, vuole il Real Madrid | Salta il centrocampista

Calciomercato Juventus, vuole solamente il Real Madrid: salta quindi il ritorno del centrocampista, che sembra destinato alla Spagna

Vuole il Real Madrid. Salterebbe quindi il grande ritorno. Sì, le notizie che arrivano dalla Spagna danno pochi segnali interessanti alla Juventus e anche al Psg, che ci hanno messo gli occhi addosso, soprattutto perché il centrocampista, alla fine di questa stagione, va in scadenza di contratto e non sembra aver intenzione di rinnovare con il suo attuale club.

Paul Pogba però avrebbe deciso di andare a provare l’esperienza spagnola con il Real Madrid. Da un po’ di tempo nel mirino dei Blancos, e con la possibilità, il prossimo anno, di giocare con il connazionale Mbappé, l’ex bianconero avrebbe preso già una decisione. E questo passaggio, secondo quanto spiegato da il Mundo Deportivo, potrebbe anche avvenire a gennaio: i Red Devils infatti potrebbero decidere di mettere sul mercato nella prossima finestra utile, per riuscire a guadagnarci qualcosa senza perdere completamente a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Pogba verso il Real Madrid

Paul Pogba quindi, si avvicina al Real Madrid. Tutto con la gestione di Mino Raiola, il procuratore che ne gestisce gli interessi. Nonostante i buoni rapporti con la Juventus, l’agente di mercato spingerebbe anche il centrocampista francese verso la Spagna, visto che si parla già di un ingaggio importante, superiore a quello che i bianconeri potrebbero mettere sul piatto.

Ma oltre il lato economico, ci sarebbe proprio la voglia di Pogba di andare a fare questa nuova esperienza dopo quella in Serie A e dopo quella in Premier League. La chiusura di un cerchio importante per la sua carriera. Con una maglia storica come quella del Real Madrid. Secondo le notizie che arrivano in questo momento, l’accordo sarebbe pronto anche per essere firmato. Con buona pace dei tifosi bianconeri.