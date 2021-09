Calciomercato Juventus, il rammarico: “Mi sarebbe piaciuto tornare”

Per il calciomercato della Juventus adesso è una fase di stallo, la dirigenza starà già lavorando ai possibili colpi per il 2022 che sta arrivando.

Nell’ultima finestra estiva sono arrivati Locatelli, Kaio Jorge e Kean a rinforzare l’organico bianconero. Alla fine invece non è arrivato Miralem Pjanic, il calciatore che per diverse settimane è stato accostato alla Juventus. Del resto l’ex mediano della Roma, in uscita dal Barcellona, aveva tra le sue destinazioni favorite la serie A. L’affare non è andato in porto e in extremis il calciatore nei primi giorni di settembre ha comunque cambiato casacca, visto che era fuori dai piani del club blaugrana.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo