Formazioni ufficiali Napoli Juventus | Allegri sorprende tutti

Napoli Juventus, diramate le formazioni ufficiali: ecco l’11 scelto da Allegri per la sfida contro i partenopei.

L’attesa sta per finire; al “Maradona” manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Juventus, match valido per la terza giornata di Serie A. Una gara alla quale i bianconeri si approcciano dopo una settimana difficile, caratterizzata dalla “grana” Nazionali, a causa delle quali Allegri non potrà contare su giocatori chiave come Dybala, Cuadrado, Danilo, Alex Sandro e Bentancur, oltre ai lungodegenti Kaio Jorge ed Arthur e all’infortunato Chiesa. Ecco perché l’undici che sfiderà Insigne e compagni è molto rimaneggiato; ecco come scenderà in campo la Juventus.

Formazione ufficiale Juventus: Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi, Morata, Kulusevski