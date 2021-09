Napoli-Juventus, cosa dicono i bookmaker: bianconeri sfavoriti

Napoli-Juventus è la grande sfida di questa sera, alle ore 18 il fischio d’inizio dell’atteso confronto tra le due big della serie A.

Le due squadre arrivano all’appuntamento in posizioni di classifica molto diverse. E’ vero che siamo solo all’inizio del campionato, ma il Napoli ha vinto entrambe le partite disputate ed è a punteggio pieno. La Juventus invece ha racimolato solo un punto contro Udinese ed Empoli, un ruolino decisamente non soddisfacente. Con Allegri che si presenta a questo appuntamento con una rosa davvero decimata tra infortuni e indisponibilità varie.

Il Napoli favoito per la vittoria sulla Juventus

La Juventus non parte favorita dai pronostici per questo incontro. A confermarlo sono le quote degli analisti di Sisal Matchpoint. Come si legge infatti su Agipronews, la quota più bassa per la vittoria è quella della squadra di Spalletti (2.40) che del resto ha il vantaggio di giocare tra le mura amiche. Il colpo dei bianconeri è invece quotato 2.85, ancora più alta invece la quota relativa al segno X (3.50) anche perchè i dati statistici rivelano che le due squadre hanno pareggiato solo una volta nelle ultim 8 stagioni. Banco di prova importante per Spalletti, che in carriera ha vinto solo 2 volte contro la Juventus in 27 gare.