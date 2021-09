Calciomercato Juventus, le prestazioni del portiere polacco continuano a non convincere la dirigenza e potrebbe lasciare già a gennaio.

Calciomercato Juventus, l’involuzione degli ultimi periodi del portiere del polacco della Juventus, Szczesny, stanno facendo riflettere attentamente la società sul suo futuro. Infatti non da escludersi un possibile addio già nel mercato invernale di gennaio. Come avevamo già detto proprio nella sessione estiva, il polacco continua ad interessare ad alcune squadre della Premier League inglese che a questo punto potrebbero risultare fondamentali per il cambio porta già a gennaio.

Calciomercato Juventus, fuga da Szczesny | Colpo a gennaio con sconto

Un cambio radicale fin da subito, questa potrebbe essere, infatti, la decisione della società bianconera insoddisfatta degli ultimi risultati ma anche delle performance, decisamente in fase calante, del proprio numero uno.