Calciomercato Juventus, dalla Spagna: possibile scambio con il Real

Tempo già di iniziare a programmare le prossime mosse di calciomercato in casa Juventus, anche se la finestra dei trasferimenti del 2022 è ancora lontana.

Nel corso dell’ultima estate sono arrivati a Torino Locatelli a centrocampo e i giovani attaccanti Kean e Kaio Jorge. I tifosi si aspettavano decisamente altri nomi importanti, ancor più dopo l’addio di Cristiano Ronaldo che è arrivato però solamente pochi giorni prima della chiusura delle trattative. Serviranno dunque altri innesti per avere una rosa sempre più forte e competitiva, sia in Italia che in Europa.

