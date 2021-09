Calciomercato Juventus, c’è il nome per la fascia sinistra

Il calciomercato della Juventus è ormai inevitabilmente proiettato al futuro e ai colpi da mettere a segno nel 2022 per rinforzare la squadra.

Una delle pecche dell’ultimo calciomercato bianconero è stata quella di non aver rinforzato il pacchetto arretrato con nuovi volti. Sono tornati dai prestiti De Sciglio, Pellegrini e Rugani, con il tecnico Allegri che ha dato loro fiducia confermandoli in rosa. Per il futuro però i tifosi si aspettano degli innesti, anche perché molti elementi della difesa hanno già da tempo superato i trent’anni. E questo non riguarda solo i centrali difensivi ma anche le corsie esterne.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo