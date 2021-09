Juventus, ora testa alla Champions: Allegri prepara i cambi

Nel calcio di oggi non c’è tempo per guardarsi dietro alle spalle, la Juventus deve già pensare al prossimo impegno di Champions League.

Martedì inizia il cammino della squadra di Allegri nel torneo europeo, primo impegno in Svezia sul campo del Malmoe. Certo il momento non è dei più semplici per la Juventus, che contro il Napoli ha incassato la seconda sconfitta in tre gare di serie A. Solo un punto in classifica con le rivali che sono pronte ad una nuova accelerata per aumentare il vantaggio sui bianconeri. Allegri contro i partenopei ha dovuto rinunciare di fatto a mezza squadra, visto che tutti i sudamericani erano fuori dai giochi, così come l’acciaccato Chiesa. Contro il Malmoe in campo ci sarà decisamente un undici diverso.

