Juventus, il messaggio di Chiellini dopo la sconfitta di Napoli

Per la Juventus il primo impegno di settembre non ha dato i frutti sperati, a Napoli la squadra di Allegri ha incassato la seconda sconfitta in tre gare.

Un inizio di campionato horror per i bianconeri, che in vantaggio con Morata sul campo della squadra di Spalletti nella ripresa è stata rimontata. Due pasticci difensivi hanno consentito a Politano e Koulibaly di segnare i gol della vittoria per il Napoli. Eppure la Juventus ha comunque sfoderato una prestazione positiva. Gli episodi però hanno condannato i bianconeri ad un ko duro da digerire a poche ore dall’impegno in Champions League. Capitan Chiellini ha analizzato il match mandando, di fatto, un messaggio ai compagni di squadra.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo