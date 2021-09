Agnelli ha fatto sottoscrivere quattro anni di contratto a Max Allegri chiedendogli di ricostruire un nuovo ciclo. La rivoluzione non si fa in due settimane.

La Juventus finisca e concreta a cui Allegri aveva abituato tutti non esiste più. Inutile girarci attorno. Quel tipo di Vecchia Signora era fatta da campioni veri, molti scesi in terra da altri pianeti. A partire da Gigi Buffon che ora gioca in B con il Parma. Scelta dirigenziale, condivisa con Max anche quella di lasciar andare Donnarumma a Parigi. Tuttavia, come scrive la Gazzetta dello Sport oggi, il cambiamento è troppo complesso per compiersi in due settimane e in fondo il caos di queste ore nasce da lontano. Nasce da scelte di mercato sbagliate che hanno portato un vortice di acquisti e cessioni. Una ventina di calciatori arrivati a Torino in tre estati, come una nuova squadra trasferita alla Continassa.

