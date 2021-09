Calciomercato Juventus, Kulusevski cambia | Annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, Kulusevski cambia, arriva l’annuncio ufficiale del calciatore svedese. Ecco la novità

Ha deciso di cambiare Kulusevski. L’annuncio è ufficiale ed è arrivato proprio in questi minuti. Il centrocampista svedese, passa alla world soccer agency di Alessandro Lucci, la stessa società che si occupa, tra gli altri, anche di Leonardo Bonucci. Una decisione che era nell’aria da un poco di tempo. E che adesso è diventata realtà. L’esterno d’attacco, dopo il passaggio alla Juventus, ha subito dimostrato di voler affidarsi a qualcuno di diverso. E dopo un lungo corteggiamento questo matrimonio è andato a buon fine. A comunicarlo, è stata la stessa agenzia di procuratori, attraverso un post sul proprio profilo Instagram.

Calciomercato Juventus, l’annuncio ufficiale

Entra nella scuderia di Lucci quindi lo svedese. E lo fa nel momento in cui il calciomercato è chiuso. Una scelta questa probabilmente dettata dal fatto che non si voleva generare nessuna tensione in questo momento all’interno della Juventus. Ma quella su Kulusevski è stata sicuramente una trattativa portata avanti nel tempo e che adesso si è conclusa in maniera positiva per entrambe le parti. Un accordo trovato e chiuso. Con Kulu che quindi lascia Stefano Sem, che lo avevo seguito fino al momento.