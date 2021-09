Lo Zenit irride la Juventus | Il video su Tik Tok è subito virale

Juventus, visto lo Zenit? Il video su Tik Tok pubblicato dal club russo fa immediatamente il giro del web.

Che l’inizio di stagione della Juventus non sia stato entusiasmante non è certo una novità; un dato di fatto che Allegri ha definito “disastroso” nella conferenza stampa di presentazione alla prima gara dei bianconeri in Champions, che vedrà Dybala e compagni impegnati nella trasferta in Svezia contro il Malmoe. Ad incendiare ancor di più la “corsa” europea, ci ha pensato lo Zenit San Pietroburgo, che sfideranno la compagine di Allegri il prossimo 20 ottobre e 2 novembre; il profilo social del club russo ha infatti postato un video su Tik Tok in cui immortalava le esultanze di Mancuso e Politano, nelle due sfide che hanno visto la “Vecchia Signora” uscire sconfitti contro Empoli e Napoli.

