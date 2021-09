By

Calciomercato Juventus, le parole di Dybala sul possibile rinnovo di contratto dopo la bella vittoria rimediata contro il Malmoe.

Ha timbrato su rigore la rete che ha incanalato la gara in maniera importante, ma la sua prestazione è stata tanto altro, con un lavoro di rifinitura non indifferente. Stiamo parlando, ovviamente, di Paulo Dybala, autore del momentaneo 0-2, che ha fornito una partita molto importante, in crescendo. Dopo il fischio finale, la “Joya” ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Canale 5, nella quale ha avuto modo di parlare anche della situazione relativa al rinnovo di contratto:

“Sono contento di segnare, mi aiuta tanto per giocare meglio, tranquillo, con serenità ed aiutare la squadra. Io cerco di dare sempre il massimo, le parti per il rinnovo stanno parlando, c’è attesa da parte di tutti e speriamo che sia un finale bello per tutti.”