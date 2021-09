Calciomercato Juventus, futuro Pogba: le parole del fratello

Il calciomercato della Juventus nel 2022 vedrà i bianconeri alla ricerca dei tasselli giusti per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri.

La tifoseria ha visto partire un grande campione come Cristiano Ronaldo e giustamente sogna l’approdo di un altro big a Torino. C’è un nome che stuzzica particolamente la fantasia dei supporters della Juventus ed è quello di Paul Pogba. Altro grande campione che ha già scritto delle pagine importanti della storia del club prima di tornare al Manchester United. Il suo contratto con i Red Devils scadrà alla fine della stagione e se non arriverà il rinnovo il francese sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. L’impressione è però che il suo futuro sia tutto da decidere.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, secco no di Guardiola per l’erede di Ronaldo

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri