Szczesny, muro della Juventus | Il club cosa fa trapelare

Tutti al fianco di Szczesny dopo gli errori di Udine e Napoli. Dalla Supercoppa alle grandi prove con Inter e Ajax: serve una notte magica.

La questione Szczesny tiene banco in casa Juventus. Guai se non fosse così. Ad Udine una vittoria gettata alle ortiche, a Napoli un errore che è costato la rimonta partenopea. C’era pressione del Napoli, è vero, ma gli azzurri non tiravano mai in porta. Se poi però i gol vengono regalati agli avversari cambia tutto. Tuttosport stamattina analizza la cosa, spiegando come a Vinovo nessuno ha mai avuto dubbi nell’appoggiare il suo numero 1. A maggior ragione dopo le prime delusioni di una stagione non ancora nel vivo.

Szczesny ha ancora la fiducia del club

Gli errori ci sono stati, inutile negarlo. Wojciech Szczesny, evidentemente consapevole di averne fatte troppe, è il primo ad aver voltato pagina e i compagni lo sostengono in pieno. Ma quella di Giorgio Chiellini e soci non è una scelta provvisoria, motivata dalla delicatezza del momento. No, il gruppo è fermamento convinto che l’ex Arsenal si riprenderà quanto prima, magari già questa sera se il Malmoe gli darà l’opportunità di mettersi in mostra. «È un portiere di valore assoluto»: il battesimo di Massimiliano Allegri appena atterrato in Svezia è un buon tranquillante.