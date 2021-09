Calciomercato Juventus, addio al gioiellino bianconero | Allegri decisivo

Calciomercato Juventus, occhi puntati sul giovane gioiellino bianconero. Allegri ha preso una decisione sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, Allegri ha già dato spazio a giovani promettenti in queste tre giornate appena trascorse del campionato. Tra questi potenziali fuoriclasse figura il giovane argentino Matías Soulé che ha avuto spazio nell’ultima trasferta persa contro il Napoli. Sono in molti, specialmente dalla Serie B, ad interessarsi al nuovo gioiellino bianconero di appena diciotto anni. Allegri però in tal senso sembra già avere bene in mente quale sarà il suo futuro. Rimanere in bianconero, almeno questo è il desiderio del mister che sembra vedere nel ragazzo potenzialità enormi che farebbero comodo già nel presente non solo nel futuro.

Calciomercato Juventus, Allegri crede in Soulè

Il mister bianconero è convinto delle potenzialità del ragazzo e vorrebbe poter continuare ancora con lui nonostante le diverse richieste dalla Serie B. Un autentico gioiellino che potrebbe avere più spazio nei prossimi mesi.