Calciomercato Juventus, colpaccio dal City | Decisione presa!

Calciomercato Juventus, aumenta l’ottimismo per il super colpo dal City: la decisione del calciatore è stata ormai presa.

Dopo l’approdo di Grealish al Manchester City, il minutaggio di Bernardo Silva è diventato sempre più ridotto, e le chances di un addio del ventisettenne portoghese sono drasticamente aumentate. Ricordiamo che in estate l’ex Monaco è stato accostato in più di una circostanza alla Juventus, nell’ipotetica eventualità che venisse imbastito uno scambio con i Citizens per Cristiano Ronaldo, poi finito ai “rivali” dello United; Bernardo, però, fa gola anche al Milan, che a lungo ha pensato a lui per sostituire Hakan Calhanoglu, salvo poi decidere di virare con decisione su un profilo diverso come Messias, una volta accertata l’impraticabilità dell’operazione.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio De Ligt | Doppio affare in Serie A

Bernardo Silva alla Juventus, calciomercato: “Vorrebbe andare via”

L’indiscrezione rilanciata dal The Express, autorizza a sognare un approdo di Bernardo Silva in Serie A, dal momento che, stando all’autorevole fonte d’Oltremanica, il trequartista avrebbe esternato il suo desiderio di cambiare aria, e di approdare in una squadra che milita in Champions League. Stando così le cose, non è escluso che il classe ’94 non possa decidere di fare le valigie già a gennaio, in maniera tale da rilanciare le sue quotazioni anche in ottica Mondiale. Milan e Juve monitorano l’evolversi della situazione con molto interesse.