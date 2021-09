Calciomercato Juventus, colpo a gennaio | Il Real per ora fa muro

Il calciomercato della Juventus vede la società bianconera guardare ovviamente già al futuro e alle possibili mosse da fare nel corso del 2022.

Se ci sarà qualche occasione da cogliere, la Juventus non si tirerà ovviamente indietro già a gennaio, quando si riaprirà la finestra dei trasferimenti. Ma nel mercato invernale difficilmente possono arrivare dei calciatori in grado di cambiare il corso di una stagione. Ciò non toglie l’opportunità alla dirigenza bianconera di poter pescare delle soluzioni utili a rinforzare l’organico di Allegri. Da tempo si sta cercando una alternativa ad Alex Sandro a sinistra e ora gli ultimi rumors sono tutti incentrati su un giocatore del Real Madrid.

