Calciomercato Juventus, lotta a tre per Haaland

Il calciomercato della Juventus è ovviamente al momento fermo ma la dirigenza si starà senz’altro già guardando attorno fissando gli obiettivi per il 2022.

Mancano ormai poche settimane alla riapertura delle trattative. A gennaio solitamente si cercano dei tasselli per puntellare la rosa, per offrire delle alternative in più all’allenatore per la restante parte della stagione. I veri colpi sono quelli che si cercheranno di portare a termine in estate, dopo aver verificato eventuali carenze o la volontà di cambiare in alcuni reparti. La Juventus avrà già sul proprio taccuino diversi nomi come possibili innesti, ma bisognerà bruciare la concorrenza per portarli a Torino.In alcuni casi però si preannuncia come una missione quasi impossibile.

