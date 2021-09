Donnarumma alla Juventus a gennaio: «Vi dico io come stanno le cose»

Franco Ordine, storico giornalista che ha lavorato per varie emittenti e testate, parla delle voci di mercato su Donnarumma alla Juventus.

«Quelli che pronosticano Donnarumma alla Juve da gennaio non hanno colto una novità. Vale a dire che non c’è più Paratici e non c’è più via libera alle spese con Arrivabene che controlla anche il consumo di carta». Sono parole del giornalista Franco Ordine che ha così inteso mettere un punto alle voci di calciomercato che vogliono il portiere del Paris Saint Germain in procinto di passare alla Juventus a partire da gennaio. Il tutto a fronte di un ingaggio garantitogli da Raiola di circa 12 milioni di euro.

Il post su Donnarumma

Di seguito il post di Franco Ordine su Donnarumma alla Juventus che ha suscitato tante risposte, anche piccate, al giornalista.