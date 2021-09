Ufficiale, arriva il rinnovo | La Juventus ora si concentra su altro

Arriva la firma sul contratto per il centrocampista. La Juventus in questo modo, archiviata la vicenda, pensa ad altro e non più a Goretzka.

Era un obiettivo ambizioso della Juventus. Un nome che avrebbe sicuramente alzato il tasso tecnico dell’anonimo centrocampo dei bianconeri. Ma da oggi non sarà più ipotizzabile arrivare a lui. Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 della nazionale tedesca, era in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno. Oggi ha proceduto a firmare il rinnovo con i bavaresi. Sono state confermate tutte le indiscrezioni provenienti dalla Germania. Il giocatore, infatti, ha sottoscritto un contratto fino al giugno del 2026 con il Bayern.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, è indietro nelle rotazioni | Morale sotto i tacchi

Juventus, niente Goretzka