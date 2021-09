Calciomercato Juventus, occasione dalla Premier | Scambio più conguaglio

Calciomercato Juventus, a gennaio un possibile scambio più conguaglio con l’Arsenal. La notizia fa felici i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Cherubini sorride e valuta la fattibilità dell’operazione. Stando infatti all’ultima indiscrezione di mercato rilanciata dal portale ‘Calciomercatoweb’, si delinea un possibile scambio con l’Arsenal. Ramsey infatti sembra non far più parte del progetto e verrebbe utilizzato come contropartita per arrivare a Lacazatte, giocatore in scadenza che vorrebbe poter già cambiare aria nel mercato invernale. Un super scambio che vedrebbe inoltre un piccolo conguaglio in favore della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Lacazette per Ramsey | Si chiude a gennaio

Con questo ipotizzabile scambio la Juventus andrebbe a colmare così la lacuna dell’attacco, regalando ad Allegri un altro bomber d’area pronto e con grande esperienza alle spalle. Già in estate il giocatore era stato valutato come possibile erede di CR7, ma alla fine la Juventus ha poi optato per il glorioso ritorno di Moise Kean.