Juventus, Allegri martello in allenamento | I dettami del tecnico

Juventus, Massimiliano Allegri è un martello in allenamento. Ecco i dettami del tecnico, che punta decisamente il Milan per la prima vittoria

La prima vittoria stagionale è arrivata. Non in campionato, dopo tre giornate, ma in Champions League. Semplice, comunque, contro il Malmo. Adesso però, è arrivato il momento anche di svoltare in campionato. Serve il cambio di passo, serve vincere per cercare di alimentare i sogni di gloria. Sì, è vero, si è ancora alla quarta giornata, ma non prendersi i tre punti, domenica sera contro il Milan, vorrebbe praticamente dire andare a rincorrere tutti. E non pensare quasi più allo scudetto. Difficile dirlo, e anche pensarlo, visto che la stagione è appena cominciato. Ma è davvero così: i punti cominciano a essere già pesanti e determinanti. Allegri, questo, lo sa bene. Ed è per tale motivo che in allenamento è un martello. Non lascia nulla al caso. Vuole vincere. E sa che per farlo serve la testa dei calciatori, più che le gambe. Quelle girano a dovere.

Juventus, ecco Allegri che picchia come un martello

Chiede cattiveria, Massimiliano Allegri. Soprattutto nella testa dei calciatori. I suoi calciatori. “Nella fatica se molli un attimo ti portano via il pallone e ti fanno gol. È nella testa che dobbiamo avere la cattiveria per vincere” urla alla Continassa il livornese. Il video, diventato subito virale, è stato pubblicato su Twitter dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese. Non molla, il Conte Max, non vuole per nulla mollare. Ci crede, eccome se ci crede. E per farlo ha bisogno dell’aiuto di tutti.