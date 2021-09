Calciomercato Juventus, deciso il futuro | Colpo a zero

Calciomercato Juventus, il suo club lo lascerà partire a parametro zero. Il difensore ha più opzioni per il futuro.

Calciomercato Juventus, l’operazione che potrebbe fare la Vecchia Signora ha assai di vantaggioso. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, il difensore del Chelsea, Rudiger, potrebbe lasciare gli inglesi a parametro zero. Un giocatore che ha ormai grande esperienza alle spalle che potrebbe diventare una pedina importante per la difesa bianconera. Cherubini fiuta l’affare consapevole di poter regalare ad Allegri un profilo decisamente importante ma su di lui ci sarebbe l’interesse di un altro grande club, il Bayern Monaco.

Rudiger a parametro zero | La Juventus valuta l’affare

Giocatore di passaporto tedesco e importante sia per il proprio club che per la nazionale, potrebbe essere tanto dal ritorno in Serie A. E stando proprio alle indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, in special modo, dal “Daily Telegraph”, il giocatore verrebbe accolto dalla Juventus a parametro zero. Un vantaggio economico notevole che confermerebbe un ennesimo colpaccio in difesa.