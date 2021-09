Juventus, modulo e uomini: i dubbi di Allegri contro il Milan

La Juventus lavora per farsi trovare pronta al prossimo match di serie A che vedrà i bianconeri impegnati contro il Milan di Pioli.

Dopo la vittoria in Champions League sul Malmoe adesso la squadra di Allegri deve focalizzarsi sul campionato, che la vede in netto ritardo in classifica. Solo un punto in tre gare è un misero bottino per una squadra che non fa mistero di voler puntare allo scudetto. Serve un successo per ripartire e iniziare l’operazione rimonta. Dopo le fatiche europee qualche dubbio da sciogliere per Allegri relativamente a uomini e schemi. I prossimi allenamenti saranno fondamentali per avere qualche indizio in più su chi giocherà.

