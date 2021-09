Calciomercato Juventus, svolta Cuadrado | Deciso il mese per la firma

Cuadrado alla Juventus, calciomercato: ecco quando arriverà la firma sul contratto da parte dell’esterno colombiano.

Contro il Malmoe ha fornito un saggio, semmai fosse necessario, di tutto il suo repertorio: dribbling, fantasia allo stato puro, imprevedibilità, capacità disarmante di saltare l’uomo e di creare la superiorità numerica. Inevitabilmente ciò acuisce il rammarico di Allegri, che non ha potuto averlo a disposizione per la gara contro il Napoli per via di un problema di gastroenterite che gli ha negato la possibilità di raggiungere in tempo i compagni, ma allo stesso tempo è espressione emblematica del salto di qualità compiuto da un calciatore che ora come ora si colloca senza alcun timore reverenziale come uno dei migliori interpreti del suo ruolo.

Esterno alto di un 4-3-3, terzino basso in una difesa a 4, o esterno a tutta fascia in un centrocampo a 5: la poliedricità e la duttilità tattica è un altro mantra di Cuadrado, il cui contratto con la Juve scade nel 2022.