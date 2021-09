Calciomercato Juventus, ritorno Pogba: l’apertura di Raiola in TV

Calciomercato Juventus, la rivelazione di Mino Raiola sul futuro di Paul Pogba: l’annuncio del procuratore manda in visibilio i tifosi.

Come fosse un vaso di Pandora a cui si accosta quasi con il timore di disvelarne il contenuto, il fantasma macbethiano di Paul Pogba continua, imperterrito, ad aleggiare in quel di Torino, continuando a tormentare i tanti esponenti della torcida juventina che farebbero carte false pur di rivedere i tentacoli del “Polpo” in azione sul manto erboso dello Stadium. Il contratto del francese con lo United scade il prossimo anno, e fino ad ora le manovre per un rinnovo non sono andate a buon fine, sebbene i Red Devils abbiano deciso di mettere sul piatto un’offerta faraonica per provare a lusingare il transalpino.

Nelle scorse settimane Raiola avrebbe incontrato alcuni esponenti della dirigenza del Psg, per provare a discutere dell’ipotesi di imbastire un’eventuale trattativa, che fino ad ora non si è mai concretizzata; anche il Real in passato ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi, senza però affondare il colpo. E la Juve? La pista che porta alla “Vecchia Signora” è una suggestione, per dirla alla Marotta, che però dopo l’addio di Ronaldo è forse un pò più percorribile, pur restando oggettivamente poco praticabile.