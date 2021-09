Calciomercato Juventus, 40 milioni per Dybala | I dettagli dell’affare

Calciomercato Juventus, sono 40 i milioni complessivi messi sul piatto per la “Joya”, ma l’intesa non è stata ancora trovata.

A margine della gara contro il Malmoe, Paulo Dybala si era mostrato piuttosto fiducioso sulla possibilità di firmare il suo nuovo contratto con la Juventus, prolungandone la scadenza ben oltre il 2022. Le parole della Joya si erano inserite nel solco già tracciato da Pavel Nedved, che aveva esaltato la centralità dell’argentino nel nuovo progetto targato Allegri. Il fatto che Jorge Antun, agente dell’attaccante, non sia ancora partito per l’Argentina, era stato interpretato come un segnale positivo, nell’ottico di un’eventuale accelerata per la fumata bianca.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, svolta Cuadrado | Deciso il mese per la firma

In realtà, la distanza tra domanda ed offerta permane ancora, e serviranno altri summit per provare a trovare un punto di contatto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la Juve si sarebbe decisa a mettere sul piatto un quadriennale da circa 10 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Dybala, invece, chiederebbe un contratto di 5 anni, e una parte fissa più consistente, oltre a dei bonus facilmente raggiungibili, dipendenti da presenze e goal: la “Vecchia Signora”, dal canto suo, starebbe provando ad inserire dei bonus dipendenti dalla Champions e dal Pallone d’Oro, soluzione che avrebbe trovato un certo ostracismo dell’attuale numero 10.