Calciomercato Juventus, il possibile erede di Szczesny è in serie A

Ci sono tanti nodi da sciogliere riguardo il calciomercato futuro di una Juventus che vuole essere sempre più forte e competitiva.

Nel 2022 l’organico bianconero sarà ritoccato. L’obiettivo del club è quello di abbassare gradualmente l’età media della rosa, cercando nello stesso tempo di alleggerire il monte degli ingaggi. Missione non semplice, specie quando si cercano grandi campioni che possono fare la differenza. Potrebbero esserci delle novità anche tra i pali, visto che finora il rendimento di Szczesny è stato abbastanza balbettante. Certamente un periodo di appannamento può capitare a tutti. La Juventus in ogni caso starebbe già pensando ad un possibile cambio nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Szczesny a Napoli in cambio di Meret?

Come spiega infatti Calciomercatonews.com il club bianconero sarebbe pronto ad offrire il portiere polacco al Napoli per arrivare ad Alex Meret, giovane portiere italiano nel giro anche della nazionale. Tuttavia il club partenopeo non sarebbe interessato ad uno scambio ma solo ad una eventuale cessione, valutando il portiere attorno ai 25 milioni di euro. Szczesny è legato alla Juventus con un contratto fino al 2024. Il suo valore non si discute e i tifosi si augurano che dopo gli errori commessi in questa prima fase della stagione possa tornare a giocare su grandi livelli.