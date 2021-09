Calciomercato Juventus, anche i bianconeri seguono con molta attenzione l’evolversi della situazione legata al futuro di Kessiè.

Salvo clamorosi colpi di scena, il futuro di Franck Kessié sarà il centro collettore di molte indiscrezioni di mercato da qui fino all’apertura della sessione invernale di calciomercato (almeno). Già, perché il centrocampista ivoriano, il cui contratto con il Milan scade nel 2022, non ha ancora raggiunto un accordo con il “Diavolo” per il prolungamento con relativo adeguamento. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ex Atalanta avrebbe chiesto un contratto quinquennale a circa 6,5/7 milioni di euro netti a stagione; cifra che Maldini avrebbe intenzione di raggiungere, ma con il raggiungimento di determinati bonus da aggiungere ad una parte fissa di poco superiore ai 5 milioni di euro.

Ecco perché, stando sempre a quanto riferito dal quotidiano torinese, il Liverpool, il Tottenham e il Paris Saint Germain potrebbero tentare l’affondo nelle prossime settimane, lusingando il “Presidente” con un’offerta contrattuale importante.

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri su Kessié

Tuttavia, per Kessié, ci sarebbe anche un quarto club in corsa, e sarebbe proprio la Juventus, alla spasmodica ricerca di un rinforzo con il quale centellinare un reparto cui manca un recuperatore infaticabile di palloni come la mezzala attuale del Milan, per il quale si stanno creando le premesse alché si scateni un’asta internazionale. A riportarlo è Repubblica.