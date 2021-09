Calciomercato Juventus, il Barcellona può soffiare il colpo a zero

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri

Nella lista c’è anche Alessio Romagnoli, il difensore centrale del Milan il cui futuro pare lontano dai rossoneri. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira su Twitter, l’ex giocatore della Roma piace alla Juventus che però deve fare i conti con una concorrenza importante, quella del Barcellona. Anche i blaugrana infatti sono a caccia di rinforzi e avrebbero messo il difensore nel mirino. Nelle scorse settimane per lui si è parlato anche di un interessamento della Lazio.

Alessio #Romagnoli will leave #ACMilan as a free agent on the next summer. #Juventus and #Barça have asked info for the centre-back with his agent Mino #Raiola. #transfers https://t.co/dVydpc3OKr

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 17, 2021