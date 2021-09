Calciomercato Juventus, la rivelazione di Raiola sul futuro di De Ligt

Tuttavia lo stesso procuratore ha parlato anche della possibilità che la Juventus possa perdere uno dei suoi pezzi pregiati, proprio De Ligt. “Attenzione perché potrebbe anche lasciare la Juventus a fine della stagione. Il mercato funziona così” si legge sulle colonne del quotidiano torinese. Parole che senz’altro faranno preoccupare la tifoseria juventina, visto che gli estimatori del difensore non mancano di certo in giro per l’Europa.

Mino Raiola: “Matthijs de Ligt is one of the best centre-backs in Europe. He could leave Juventus at the end of the season. Transfer market sometimes works like this”, he told @tuttosport. ⚪️⚫️ #Juventus

