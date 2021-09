Juventus Milan, doppia grana per Pioli: finiscono k.o per il big match contro i bianconeri. Dubbi su Giroud.

Vigilia problematica per il Milan, che domani affronterà la Juventus nel posticipo della quarta giornata di Serie A. Come riportato da Sky, infatti, non ha preso parte all’allenamento odierno Davide Calabria, che ha accusato nelle ore scorse un problema fisico e non sarà della partita. Al suo posto Pioli dovrebbe fare affidamento su Alessandro Florenzi, che verrà utilizzato come terzino basso, con Saelemaekers esterno offensivo del 4-2-3-1 con il quale i rossoneri si presenteranno allo Stadium.

Verso Juventus Milan, anche Giroud in dubbio per la trasferta di Torino

Ma non è finita qui. Anche Olivier Giroud non è al meglio, e Pioli in questi istanti sta valutando se portarlo in panchina, o lasciarlo recuperare in tranquillità, non convocandolo per il big match. A tal fine, la lista dei convocati rossoneri potrebbe fugare questo tipo di dubbio, fermo restando che Ante Rebic, reduce da due prestazioni importanti contro Lazio e Liverpool, coronate da un goal e due assist, già scalpita per ricoprire il ruolo di punta centrale.