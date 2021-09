Juventus Milan, conferenza stampa di Allegri |” Ho tre dubbi di formazione”

Juventus Milan, Allegri in conferenza stampa: le parole del tecnico alla vigilia del match contro i rossoneri.

Un match da non fallire. La Juventus si presenta all’appuntamento con il Milan consapevole di poter più incorrere in passi falsi in campionato; rinfrancati dal largo successo contro il Malmoe, Dybala e compagni affrontano il lanciatissimo Milan di Stefano Pioli, distanziato già di 8 punti. Nella conferenza stampa di vigilia, Max Allegri ha toccato tanti punti, esternando il suo punto di vista in merito a quella che potrebbe essere la sfida dello Stadium. Ecco le sue parole: “Juve Milan è una delle partite più importanti, se non la più importante del campionato. Bisogna fare una buona prestazione, perché abbiamo un solo punto in classifica. Troviamo una squadra che già da un anno e mezzo gioca molto bene. Hanno acquisito sicurezze, consapevolezze, hanno delle certezze importanti. Stiamo crescendo, negli ultimi 7-8 giorni siamo insieme. Ci fan ben sperare la partita di domani. Ho tre dubbi di formazione: uno in difesa, uno in mediana e uno in attacco. Abbiamo tante partite da qui alla sosta.

Leggi anche –> Tra Kessié e il Milan irrompe la Juventus | La sfida a 4 è servita

Su Chiesa: “Uno dei dubbi. Credo stia crescendo, e deve ancora crescere sul piano della lettura della partita, dei tempi di gioco. Deve migliorare in determinati aspetti. Abbiamo iniziato il 14 luglio, nonostante mancassero molti calciatori. Ci siamo ritrovati con i Nazionali che avevano ancora la testa all’Europeo. I risultati non sono stati direttamente proporzionali alle prestazioni; quando dirigo un allenamento più o meno è sempre così. Un’altra cosa che devo capire meglio è chi quando viene in panchina ha un rendimento, chi rende meno. Più avanti si va, e più facile per me che conosco i calciatori. Bisogna fare una buona partita tecnica, migliorando sui passaggi, fermo restando che affrontiamo una squadra tecnica, che ha disputato un’ottima partita a Liverpool. Ci vorrà molta pazienza e poca fretta. La partita è più importante per loro che per noi; alla sosta di novembre cominceremo a fare il punto della situazione.”