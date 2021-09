Calciomercato Juventus, ritorno Pogba | Raiola spiega tutto

Calciomercato Juventus, le parole di Mino Raiola ai microfoni di Raisport sul possibile ritorno in bianconero di Pogba.

Da pochi istanti è andata in onda su Raisport l’intervista a Mino Raiola, nella quale il noto procuratore ha avuto l’occasione di toccare vari argomenti, soffermandosi a parlare, tra le tante cose, anche del possibile ritorno in bianconero di Paul Pogba. Dopo le anticipazioni trapelate nei giorni scorsi, vi forniamo un estratto delle dichiarazioni rilasciate da Raiola sull’eventuale “Pogback”, ipotesi che tanto sta suggestionando la torcida bianconera.

Calciomercato Juventus, le parole di Raiola su Pogba

Raiola ha chiosato così: “Se lui finirà sul mercato a parametro zero, al momento sembra così, e la Juventus lo ritiene importante per il suo progetto, potrebbe succedere. Ancora, però, non abbiamo parlato del suo futuro, anche per rispetto del Manchester. La possibilità c’è sempre. Nel calcio niente è impossibile”.