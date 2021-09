Juventus-Milan probabili formazioni: Dybala sicuro titolare

Juventus-Milan è la sfida clou di questa domenica 19 settembre per la quarta giornata di serie A. Fischio d’inizio alle 20.45. Le ultime sulle probabili formazioni.

“Ho tre dubbi di formazione: uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. Domani mattina deciderò. Chiesa è uno dei dubbi. Federico è un giocatore che a destra rende molto di più, davanti avrebbe bisogno di giocare con una punta, lui l’attaccante centrale fa fatica a farlo. A sinistra ha delle qualità importanti che lo porterebbero a entrare dentro il campo per sfruttare l’uno contro uno e il tiro in porta” ha detto Allegri in conferenza stampa ieri. Dubbi che dunque saranno sciolti in extremis nel confronto con un Milan che pure ha delle assenze importanti e Maignan in dubbio tra i pali. Tre punti davvero d’oro in palio in questo confronto.

