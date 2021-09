Juventus-Milan, c’è una netta favorita: cosa dicono i bookmaker

Tutto pronto ormai per Juventus-Milan, sfida in calendario questa sera per la quarta giornata di serie A. Cosa dicono i bookmaker?

E’ un grande classico del calcio italiano lo scontro tra i bianconeri e i rossoneri. Due squadre che arrivano a questa contesa con posizioni di classifica decisamente diverse. La Juventus infatti ha ottenuto solamente un punto nelle prime tre gare, un ruolino di marcia decisamente insoddisfacente per una squadra che mira allo scudetto. Viceversa il Milan è partito a razzo, sfruttando le consolidate idee di gioco di Pioli. Nove punti in tre partite e la consapevolezza di poterserla giocare alla pari con tutti. Entrambe le squadre hanno diversi dubbi di formazione alla vigilia e questo potrebbe un po’ incidere sui pronostici.

