Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: le ultimissime

Calciomercato Juventus, le ultime novità sulla vicenda legata al rinnovo di Paulo Dybala. Il dettaglio non passa inosservato.

Contro il Milan è stato uno dei migliori in campo, pigmentando la sua tela calcistica di schizzi d’autore: illuminante il passaggio che ha fatto da apripista al vantaggio bianconero, fantasmagorico il colpo di tacco con il quale ha dato il via ad una ripartenza fulminea dei suoi, non concretizzata sul più bello da Rabiot. Il declino inesorabile della Juve al cospetto del Milan di ieri sera è coinciso con il black out fisico della Joya, che dopo il 65′ è andato in riserva; la manovra, e il risultato, ne hanno risentito tangibilmente.

Ma le partite che la Joya finirà non saranno soltanto quelle sul rettangolo verde. La questione rinnovo è sempre al centro dell’attenzione mediatica, dal momento che il suo contratto scade nel 2022, e una soluzione dovrà essere trovata a stretto giro di posta. A tal proposito, bisogna segnalare importanti novità.

Calciomercato Juventus, Dybala e il rinnovo: ecco le novità

L’incontro per il rinnovo di #Dybala dovrebbe tenersi a metà settimana, anche se non è ancora stato programmato. Intanto il calciatore ha deciso di rimanere alla Continassa dopo #JuveMilan per vivere insieme ai compagni questo momento di difficoltà. #Juventus — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) September 20, 2021

Come riferito dal giornalista di Sportitalia nonché firma della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, il summit per il prolungamento del contratto della Joya dovrebbe tenersi tra qualche giorno, sebbene non sia stata fissato con precisione il giorno. L’argentino ha preferito restare alla Continassa, per non “abbandonare” i compagni in questo momento difficile per la Juventus: Allegri gli ha affidato le chiavi dell’attacco nonché quello di leader, e servirà anche il suo apporto in questa fase così delicata. Rinnovo permettendo.