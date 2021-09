Calciomercato Juventus, il Barca vuole il difensore | Assalto in estate

Calciomercato Juventus, il Barcellona non molla il difensore bianconero. Pronto un altro assalto in estate.

Calciomercato Juventus, il Barcellona non molla il proprio obiettivo. In una situazione certamente non favorevole dopo l’addio di Messi e i tanti guai finanziari, i blaugrana, però, continuano a fare leva sull’agente Mino Raiola che è il procuratore di De Ligt: olandese classe 1999 che è stato acquistato dalla Juventus come il presente ma soprattutto il futuro della difesa. Ma le parole pronunciate da Raiola nei giorni scorsi proprio a proposito di un addio di De Ligt non fanno contenti i tifosi.

Il Barcellona vuole De Ligt

Il Barcellona non mollerebbe l’olandese e sarebbe pronta ad accontentare le richieste della Juventus pur di averlo in rosa. Rumors che adesso si fanno ancora più chiassosi dopo che, nel match contro il Milan, Allegri ha tenuto fuori il centrale classe 1999 preferendo il duo consolidato Chiellini – Bonucci. De Ligt è sicuramente una gemma preziosa per i bianconeri ma sappiamo come Raiola sia molto abile a piazzare giocatori in diversi contesti calcistici.