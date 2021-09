Calciomercato Juventus, a gennaio arriva il mediano | Regalo per Allegri

Calciomercato Juventus, a gennaio, in base a determinate condizioni, potrebbe arrivare un centrocampista per Allegri: i nomi.

Calciomercato Juventus, a gennaio potrebbe arrivare un centrocampista in base a determinate condizione, cioè se parte uno tra Ramsey e McKennie. In questa circostanza la Vecchia Signora metterebbe a segno un colpo in entrata stando alle caratteristiche richieste da Allegri. I nomi in lizza sarebbero due: Tchouameni e Tielemans.

In arrivo uno tra Tchouameni e Tielemans

La dirigenza sembra voler accontentare le richieste del proprio allenatore che già ad inizio stagione aveva richiesto un centrocampista con caratteristiche specifiche. I nomi in lizza sarebbero due in particolare, quelli di Tchouameni e Tielemans. Entrambi profili già entrati nei radar bianconeri e che accetterebbe di buon grado il passaggio in maglia bianconera ma come sottolineavamo poc’anzi la trattativa sarà fattibile solo davanti ad una cessione di McKennie o di Aaron Ramsey.