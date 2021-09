Calciomercato Juventus, il ritorno di Pirlo | Svolta clamorosa

Il calciomercato della Juventus vede la società bianconera guardare inevitabilmente al futuro e ai colpi da mettere in cantiere per il 2022.

In queste ore però sui social si è aperto un dibattito sulle prestazioni di una Juventus che dopo quattro giornate ha racimolato solamente due punti. Un misero bottino da parte della squadra di Allegri, finito sulla graticola per le prove non esaltanti del suo gruppo. Si sono fatti anche paragoni con Andrea Pirlo, il tecnico dello scorso anno che non è riuscito a portare la squadra allo scudetto. Proprio dell’ex regista bianconero, campione del mondo del 2006 con l’Italia, si sta parlando in queste ore per un possibile ritorno in panchina. Non alla Juventus, ma in un’altra big del calcio mondiale.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri