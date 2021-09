Juventus, a cosa serve Rabiot? Le pagelle dei quotidiani

Juventus, a cosa serve Rabiot? Ecco le pagelle dei quotidiani che riguardano il centrocampista. Stroncato da tutti

Il momento non è dei migliori. Qualcosa che nessuno, a questo punto, avrebbe potuto immaginare e nemmeno pensare minimante. Sì, la Juventus è partita malissimo in campionato e quella gioia in Champions League contro una squadra che, onestamente, farebbe anche fatica nella Serie B italiana, non allevia i malumori che ci sono. E che sono anche importanti. Allegri sta avendo difficoltà, che sono sotto gli occhi di tutti, nell’inquadrare la propria squadra. E soprattutto, in mezzo al campo, non si capisce a cosa possa tornare utile Rabiot. Il francese, questa mattina, è stato praticamente stroncato dai quotidiani. Solamente Repubblica lo ha premiato con la sufficienza per l’impegno che ci ha messo. Ma giocare nella Juventus serve altro. Continuità, qualità, oltre a sudare davvero la maglia.

LEGGI ANCHE: La Juventus, Allegri e il paragone con Pirlo | Social in fermento

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, rinnovo e clausola | Svolta in Serie A