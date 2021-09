Calciomercato Juventus, rinnovo e clausola | Svolta in Serie A

Calciomercato Juventus, rinnovo del contratto pronto per essere firmato e svolta che arriva in Serie A: ecco le ultime e i dettagli

Manca ancora la prima vittoria in campionato. Ed è stato sicuramente deludente il pari di ieri sera contro il Milan. Sì, perché la Juventus, nel primo tempo, forse avrebbe meritato qualcosa in più. Ma poi una dormita difensiva ha permesso a Rebic di batter Szczesny e rinviare, così, i primi tre punti in campionato per la squadra di Allegri. Certo, è mancato qualcosa anche lì davanti. Morata il suo lo ha fatto, è evidente, ma con un po’ di cattiveria in più forse in quel pallone che col mancino non è riuscito a girare verso Maignan avrebbe potuto fare qualcosa in più. Kean appena entrato in campo si è messo a lottare. Ma di conclusioni, zero.

E allora ecco che la Juventus cercherà l’affondo per Vlahovic. L’attaccante serbo della Fiorentina è il primo nella lista di Cherubini, consigliato anche da Massimiliano Allegri. Ovviamente, però, sta per arrivare la svolta, voluta e cercata da parte di Commisso: pronto il rinnovo per il suo calciatore con una clausola rescissoria monstre.

