Juventus, lo storico dato statistico che preoccupa i tifosi

Per la Juventus di Massimiliano Allegri non finisce il periodo in chiaroscuro in campionato dopo il pareggio arrivato contro il Milan.

Non è affatto un momento favorevole per la formazione bianconera, che con soli due punti in classifica si ritrova addirittura in zona retrocessione. È chiaro che c’è ancora tutto il tempo per risalire la china, ma è altrettanto chiaro che tutti si aspettano molto di più da Dybala e compagni. Che andati in vantaggio dopo pochi minuti con Morata si sono fatti acciuffare da Rebic nella fase finale dell’incontro. A confermare come per la Juventus sia un periodo storico complicato ci pensa anche un dato statistico storico che senz’altro preoccupa un po’ la tifoseria.

