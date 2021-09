Allegri furioso, polveriera Juventus | Con chi ce l’ha Max

Allegri immortalato in un video di un tifoso in cui se la prende con i suoi calciatori dopo Juventus-Milan. Ce ne sono due nel mirino.

Alla Juventus i nervi sono a fior di pelle. Penultimo posto in classifica, Napoli a +11 sui bianconeri, Inter a +10. Scudetto già volato via. E alla fine della gara con il Milan Allegri urla: «E poi volete gioca’ nella Juve». In casa Juve ci sono ancora (o forse già) troppe cose che non vanno. E l’immediato post partita lo ha confermato, tutt’altro che sereno il confronto all’interno dello spogliatoio dopo il pareggio ottenuto contro il Milan. Con Max autore di un durissimo sfogo nei confronti della squadra e in particolar modo di quei giocatori che anche pubblicamente continua a strigliare.

Allegri contro Chiesa e Kulusevski