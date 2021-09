Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma | Raiola e la svolta decisiva

Donnarumma alla Juventus, calciomercato: per “colpa” di Raiola è arrivata la svolta decisiva nell’affare. Ecco ciò che è successo.

A lungo corteggiato dalla Juventus, alla fine Gianluigi Donnarumma è sbarcato al Paris Saint Germain, dove, dopo un periodo nel quale è stato costretto a guardare dalla panchina Keylor Navas, si sta lentamente guadagnando un posto da titolare, come testimoniano le ultime uscite stagionali. Tuttavia, i bianconeri avevano seriamente pensato di ingaggiare l’ex estremo difensore del Milan a parametro zero, per il quale sarebbero stati disposti a mettere sul piatto un ingaggio che, compresi i bonus, avrebbe sfiorato i 10 milioni di euro annui.

Calciomercato Juventus, fa tutto Raiola | I motivi del “no” a Donnarumma

Stando a quanto riferito da As, sarebbero state le alte commissioni richieste dall’agente del calciatore, Mino Raiola, a segnare uno spartiacque importante per la fumata nera della trattativa. In realtà, il matrimonio non si è concretizzato anche per un altro motivo, riconducibile al mancato addio di Szczesny, il cui contratto da quasi 7 milioni di euro a stagione si è rivelato alla fine uno scoglio assolutamente insuperabile che ha bloccato sul nascere ogni parvenza di affare in uscita.