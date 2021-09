Calciomercato Juventus, addio Chiesa | Offerta da 60 milioni

Non mancano mai le voci di calciomercato in casa Juventus anche quando i trasferimenti sono chiusi. Si guarda già al futuro.

Non potrebbe essere altrimenti del resto, perché per vedere eventuali volti nuovi nell’organico di Allegri bisognerà attendere il mese di gennaio. Più verosimilmente però la dirigenza sarà già al lavoro in ottica estate 2022, quando di sicuro ci saranno rinforzi in arrivo anche per ringiovanire la rosa. Del resto sembrano esserci pochi dubbi sulla volontà di puntare sulla linea verde. Giovani calciatori si, ma già pronti per grandi palcoscenici. Bisognerà però tenersi stretti anche i gioielli già in rosa.

