Juventus, Allegri parla degli infortunati: rientro vicino

La Juventus si prepara al match che domani la vedrà protagonista contro lo Spezia per la quinta giornata del campionato di serie A.

Un match che la squadra di Allegri deve assolutamente vincere per spezzare questa serie di partite senza successi che non si verificava addirittura da sessant’anni. L’allenatore ha recuperato Bernardeschi e De Sciglio che faranno parte della rosa che viaggerà alla volta della Liguria. Non ci sarà invece sicuramente Chiellini, che a causa della febbre sarà lasciato a casa a recuperare. Proprio il tecnico ha fatto il punto sulla questione infortunati, anche se l’infermeria adesso è quasi vuota.

