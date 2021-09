Spezia-Juventus, sicuri titolari | Allegri svela la formazione

Spezia-Juventus, sicuri titolari: il tecnico bianconero durante la conferenza stampa in vista di domani svela la formazione

Durante la conferenza stampa di presentazione della gara di domani contro lo Spezia, Massimiliano Allegri ha toccato diversi punti. Ed ha anche svelato alcune novità di formazione. Ci saranno diversi cambi, così come confermato dal livornese, che però si è fermato solamente a Chiesa e de Ligt, che saranno in campo dal primo minuto in una partita che vale una grossa, grossissima, fetta di stagione bianconera.

Sì, molto del futuro della squadra passa dalla gara contro la formazione allenata da Thiago Motta, che nell’ultimo turno ha vinto a Venezia, all’ultimo istante, mostrando anche sotto il profilo fisico di vivere un buon momento. Non sarà facile, ma “le qualità tecniche, alla fine, dovranno fare la differenza” ha spiegato Allegri. Che si affiderà comunque a due che contro il Milan almeno dall’inizio sono rimasti a guardare. Perché se anche Chiesa è entrato in campo nel secondo tempo, praticamente non ha mai inciso nella gara.

